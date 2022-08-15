фото: Володин Саратов

Володин: необходимо переходить к новому этапу продления набережной – в сторону Затона и Заводского района. Об этом сообщает телеграм-канала сторонников спикера госдумы «Володин Саратов».

Закончить основные строительные работы на Набережной от ул. 2-й Садовой до Б. Садовой подрядчики планируют до конца года.

Вячеслав Володин отметил участие врио губернатора Романа Бусаргина в эффективной реализации проекта.

Спикер госдумы заявил, что уже сейчас необходимо вести подготовку для продления набережной в сторону Затона: урегулировать вопросы с землей, которая оказалось фактически захвачена, и подготовить необходимую документацию. После ввода этого участка общая протяженность набережной составит порядка 8 км.

Следующим этапом станут работы по благоустройству береговой линии в сторону Заводского района.

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