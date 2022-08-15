За рулем был 16-летний лихач: 12-летний ребенок погиб в ДТП под Энгельсом

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 15 августа, в Энгельсском районе Саратовской области 12-летний мальчик погиб в аварии, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, авария произошла утром на подъезде к селу Воскресенка. 16-летний водитель «Оки» врезался в столб со знаком «обгон запрещен», из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погиб 12-летний пассажир авто, знакомый водителя. Сам 16-летний водитель попал в больницу, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.