На сегодня, 15 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились 167 человек за сутки. Всего обнаружено 258 696 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 157 человек, за сутки — 86. В стационарах пребывают 62 жителей области, на амбулаторном лечении — 1360.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 8;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 17;
- 30-49 лет — 46;
- 50-64 лет — 33;
- 65 и старше — 51.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.