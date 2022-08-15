На сегодня, 15 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились 167 человек за сутки. Всего обнаружено 258 696 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 157 человек, за сутки — 86. В стационарах пребывают 62 жителей области, на амбулаторном лечении — 1360.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 10;

- 7-14 лет — 8;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 17;

- 30-49 лет — 46;

- 50-64 лет — 33;

- 65 и старше — 51.

Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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