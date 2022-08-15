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Происшествия15 августа 2022 6:06

В Ленинском районе «девятка» сбила юношу на электросамокате.

Молодой человек госпитализирован
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Ленинском районе «девятка» сбила юношу на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера вечером, 14 августа, в Солнечном микрорайоне произошло ДТП.

Примерно в 21:04 у дома 35а по улице Антонова столкнулись 17-летний парень на электросамокат и автомобиль ВАЗ-2109.

Молодой человек на самокате получил травмы и госпитализирован в больницу.

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