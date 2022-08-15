фото: ГУ МЧС

Ночью в Петровске сгорела грузовая «Газель». Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня ночью, 15 августа, в Петровске произошел пожар.Примерно в 00:35 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал, что на открытой площадке у многоэтажки на ул. Чернышевского горит грузовая «Газель». На место аварии выезжали два пожарных расчета. Пламя удалось потушить в течение двух минут, на площади 2 квадратных метра выгорела кабина авто.

Пострадавших нет, причина пожара уточняется.

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