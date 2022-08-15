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Происшествия15 августа 2022 5:38

В Вольском районе иномарка врезалась в трактор и перевернулась

Водитель иномарки госпитализирован
Евгений Бадиков
Фото с места аварии

Фото с места аварии

В Вольском районе иномарка врезалась в трактор и перевернулась. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера ночью, 14 августа, в Вольском районе Саратова произошло ДТП. На 148 километре трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград», 60-летний водитель автомобиля Ford C-Max врезался в трактор МТ3-80 и перевернулся.

В результате аварии водитель Ford получил травмы и был госпитализирован, пассажирка не постардала.

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