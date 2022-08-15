Начало недели станет для саратовцев облачным и жарким. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове весь день будет переменная облачность, ожидаемая температура колеблется от +18 градусов утром до +31 во второй половине дня. Ветер восточный, 5-10 м/c. Без осадков.

Аналогичная погода и в Саратовской области — температура достигнет +33 днем, будет облачно, преимущественно без осадков, ветер восточный, 5-10 м/c с порывами до 15 м/c.

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