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Происшествия14 августа 2022 17:10

В Энгельсском районе в пруду утонул молодой мужчина

Спасти утопающего не удалось
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Энгельсском районе в пруду утонул молодой мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня, 14 августа, в селе Кирово Энгельсского района 30-летний мужчина со своей подругой решили искупаться в пруду. Мужчина начал тонуть, женщина, находясь рядом, оказать помощь утопающему не смогла и обратилась в полицию. Сотрудники полиции вместе с местными жителями извлекли тело мужчины.

Телесных повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не выявлено. Назначена судмедэкспертиза.

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