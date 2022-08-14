фото: СУ СКР

В Энгельсском районе в пруду утонул молодой мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня, 14 августа, в селе Кирово Энгельсского района 30-летний мужчина со своей подругой решили искупаться в пруду. Мужчина начал тонуть, женщина, находясь рядом, оказать помощь утопающему не смогла и обратилась в полицию. Сотрудники полиции вместе с местными жителями извлекли тело мужчины.

Телесных повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины, при внешнем осмотре не выявлено. Назначена судмедэкспертиза.

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