фото: пресс-центр КП
15 августа, в 12:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится обсуждение экологических проблем в Саратовской области и методов их решения.
Во встрече примут участие: Екатерина Баранова - руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор», Екатерина Барсукова - руководитель Автономной некоммерческой организации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Зеленый бык», а также Денис Ефимов - начальник отдела по работе с региональным оператором по обращению твердыми коммунальными отходами министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.
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