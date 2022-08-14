фото: СУ СКР

В Лесной Республике обнаружено тело человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня, 14 августа, мужчина обратился в следственный отдел и заявил об убийстве . В лесополосе недалеко от дома № 1 по улице Лесная Республика обнаружили человеческие части тела. Назначено судмедэкспертиза.

Сотрудники ГУ МВД по Саратовской области установили подозреваемого. Его задержали следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

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