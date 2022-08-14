Роман Бусаргин

Роман Бусаргин посетил «Городские просторы». Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

По словам Бусаргина, в новом микрорайоне Саратова «Городские просторы» идет благоустройство сквера. В зоне отдыха разместят парковые качели, столы для игры в шахматы, беседку и установят лавочки. Такой функционал выбрали жители.

— Озеленение сквера решили перенести, так как сейчас погодные условия неблагоприятны для молодых саженцев. Деревья и кустарники высадят в сентябре, — пояснил Бусаргин.

В «Городских просторах» квартиры получают переселенцы из аварийного жилья, дети-сироты и многодетные семьи. Застройка идет комплексно, на данный момент уже построены 2 детских садика, запланировано возведение школы.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, сюда уже продлили маршруты общественного транспорта. В ближайшее время установят остановочные павильоны.

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