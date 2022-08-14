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Происшествия14 августа 2022 13:30

В аварии под Татищево пострадала пожилая женщина

63-летнюю пенсионерку пришлось вызволять сотрудникам службы спасения
Евгений Бадиков
фото с места аварии

фото с места аварии

В аварии под Татищево пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 14 августа, в Татищевском районе произошло ДТП. Примерно в 13:30 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» у села Большая Каменка столкнулись Daewoo Nexia и Renault Duster.

Сотрудники областной службы спасения деблокировали пассажирку Daewoo, 63-летняя женщина госпитализирована в реанимацию

Водители обоих автомобилей и ребенок-пассажир Renault были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась.

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