фото с места аварии
В аварии под Татищево пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Сегодня, 14 августа, в Татищевском районе произошло ДТП. Примерно в 13:30 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» у села Большая Каменка столкнулись Daewoo Nexia и Renault Duster.
Сотрудники областной службы спасения деблокировали пассажирку Daewoo, 63-летняя женщина госпитализирована в реанимацию
Водители обоих автомобилей и ребенок-пассажир Renault были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась.
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