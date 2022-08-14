Роман Бусаргин: Жилье должно строиться с объектами социальной сферы

Фото: Роман Бусаргин

Вопрос важности строительства жилого комплекса параллельно со строительством объектов социальной сферы поднял в своем интервью каналу Россия-1 ВРИО Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Важной проблемой и для Романа Викторовича, и для Вячеслава Володина стала связь жилой и социальной инфраструктуры в случаях, когда отсутствие необходимых объектов игнорируется при жилищном строительстве. Так, например, помощь Вячеслава Викторовича понадобилась для строительства школ в микрорайоне «Звезда», в «Авиаторе» на землях бывшего авиационного завода, поликлиник в микрорайонах «Солнечный» и «Звезда», где заранее этим вопросом никто не озаботился.

- На сегодняшний момент в рамках существующего законодательства есть возможность урегулировать этот спор путем внесения изменения в правила землепользования застройки, в нормативы, которые утверждаются органами местного самоуправления, где прописывается наличие свободных мест в объектах социальной сферы, возможности дополнительного приписывания людей к существующим поликлиникам и больницам. Это должно быть внедрено. Думаю, мы это сделаем уже в сентябре для того, чтобы не было никаких споров, сомнений. И строители, и муниципалитеты четко должны понимать, где и как можно строить на данной территории с учетом существующих объектов социальной сферы, - рассказал Бусаргин.

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