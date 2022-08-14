В Саратовской области в 2022 году построят 1300 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Роман Бусаргин

В Саратовской области в 2022 году построят 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья, об этом в своем интервью каналу Россия-1 рассказал ВРИО Губернатора Роман Бусаргин.

Благодаря совместной работе правительства области со строительными организациями, в 2021 году в эксплуатацию были введены 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году планируется увеличить показатель еще на 100 тысяч квадратных метров.

- Сейчас уже 500 тысяч квадратных метров введено на территории Саратовской области. Это и индивидуальное жилищное строительство, и многоквартирное. Сомнений в отношении выполнения этого плана – 1 миллион 300 тысяч квадратных метров – у нас нет, - сообщил политик.

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