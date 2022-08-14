Фото: Роман Бусаргин

В Саратовской области растет производство стройматериалов, об этом в интервью каналу Россия-1 рассказал ВРИО Губернатора Роман Бусаргин.

На территории области с начала года 19 крупных предприятий попали под давление санкций. Проблемы с логистикой, поставками и отгрузкой материалов ощущались практически везде. Тем не менее, на данный момент рынок успешно стабилизировался, все предприятия, занятые производством стройматериалов демонстрируют уверенный рост. Так например производство цемента за первое полугодие 2022 года было произведено на 10% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, кирпича - на 39%.

Так же регион продолжает свое сотрудничество с зарубежными компаниями, такими как «Холсим». Инвестиционная программа продолжается и правительство планирует вложить 700 миллионов рублей в модернизацию находящегося на территории области завода.

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