Фото: Роман Бусаргин

В очередном интервью каналу Россия-1 Роман Бусаргин поздравил саратовских работников с днем строителя и рассказал о развитии строительной отрасли в регионе.

Строительный комплекс в Саратовской области чувствует себя достаточно уверенно. Не смотря на сложности, связанные с изменением логистических цепочек, в первом полугодии 2022 года объем работ был не просто сохранен, а увеличен на 68% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Регион активно участвует в реализации национальных проектов - «Здравоохранение», «Демография», «Спорт». На их реализацию в этом году было получено 59 миллиардов рублей - на 9 миллиардов больше, нежели в предыдущем.

- Сегодня день строителя. Хочу поздравить работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Это 25 тысяч человек в Саратовской области, а если брать производства строительных материалов, то это еще 6 тысяч человек. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья и успехов, - высказался Бусаргин.

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