В Ершове сгорел кирпичный дом

Фото: МЧС
Вчера вечером, 13 августа в Ершове горел кирпичный дом, об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о возгорании дома на Астраханском переулке поступил в 18:08. Площадь пожара составила 85 квадратных метров. Предположительная причина пожара - несоблюдение правил устройства и эксплуатации оборудования.
Тушение пожара проводили два расчета. Пострадавших нет.
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