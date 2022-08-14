В Ершове сгорел кирпичный дом

Фото: МЧС

Вчера вечером, 13 августа в Ершове горел кирпичный дом, об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании дома на Астраханском переулке поступил в 18:08. Площадь пожара составила 85 квадратных метров. Предположительная причина пожара - несоблюдение правил устройства и эксплуатации оборудования.

Тушение пожара проводили два расчета. Пострадавших нет.

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