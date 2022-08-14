В Вольске «Лада» протаранила автобусную остановку

Фото: Подслушано в Вольске
В Вольске «Лада Приора» протаранила автобусную остановку, об этом рассказали очевидцы в группе Вконтакте «Подслушано в Вольске».
Инцидент произошел 13 августа в районе 17:00. «Приора» с двумя мужчинами внутри на большой скорости двигалась к центру города, когда водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр и вылетел на тротуар.
Людей на остановке в тот момент не было. «Лада» снесла павильон и остановилась на газоне в десятке метров от места столкновения. Автомобиль с места ДТП увез эвакуатор.
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