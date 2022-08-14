В Саратовской области за сутки 153 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 14 августа в области зарегистрировано 153 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составляет 258 351 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове - 69, Балаковском районе - 24, Энгельсском - 18, Балашовском - 10.

Чаще всего заболевали саратовцы среднего возраста - 30-49 лет — 46 подтвержденных случаев.

У 143 заболевших признаки ОРВИ, у 9 пациентов - пневмония, у 1 болезнь протекает бессимптомно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.