В Саратове ожидается жаркий, солнечный день

Сегодня, 14 августа в Саратове сегодня ожидается жаркий, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +18 градусов утром до +31 во второй половине дня. Переменная облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +34 градусов, переменная облачность, местами слабый дождь, возможна гроза.

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