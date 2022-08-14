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Общество14 августа 2022 2:30

В Саратове ожидается жаркий, солнечный день

Савва Чуйченко

Сегодня, 14 августа в Саратове сегодня ожидается жаркий, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +18 градусов утром до +31 во второй половине дня. Переменная облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +34 градусов, переменная облачность, местами слабый дождь, возможна гроза.

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