Фото: Новости Балаково
В Балакове «Ока» сбила женщину на переходе, об этом сообщает региональное ГИБДД.
По предварительным данным инцидент произошел в 17:20 у дома №39 по улице Трнавской. На переходе 79-летний водитель не уступил дорогу пешеходам и в результате сбил 68-летнюю женщину, переходящую дорогу в положенном месте.
Пострадавшая госпитализирована с травмами.
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