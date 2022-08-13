Фото: Новости Балаково

В Балакове «Ока» сбила женщину на переходе, об этом сообщает региональное ГИБДД.

По предварительным данным инцидент произошел в 17:20 у дома №39 по улице Трнавской. На переходе 79-летний водитель не уступил дорогу пешеходам и в результате сбил 68-летнюю женщину, переходящую дорогу в положенном месте.

Пострадавшая госпитализирована с травмами.

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