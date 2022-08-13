В Ленинском районе Саратова снесут три дома, сообщает городская мэрия.

Согласно постановлению главы города Михаила Исаева сносу подлежит аварийный четырехэтажный дом по адресу Ламповая №3 1955 года постройки и одноэтажные дома № 9 и №9б по улице Зеркальной 1948 года постройки.

Население поручено расселить в течении 3 месяцев, здания должны быть снесены до 1 августа 2024 года.

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