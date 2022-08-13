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Общество13 августа 2022 12:59

До полуночи ограничено водоснабжение трех улиц Саратова

Савва Чуйченко

До полуночи ограничено водоснабжение трех улиц Саратова, сообщает ООО «КВС».

На время ремонта трубопровода без воды сегодня, 13 августа останутся дома по улице Первомайской на отрезке от Соборной до Мичурина, по улице Чапаева от Большой Садовой до Крайней и на 1-м Магнитном проезде от Чапаева до Танкистов.

Восстановить водоснабжение планируется к 24:00

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