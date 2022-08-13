Фото: служба спасения

Пострадавший при столкновении фур в Саратове водитель скончался по пути в больницу, сообщает областная служба спасения.

По данным службы сообщение об аварии поступило сегодня, 13 августа в 12:04. На трассе вблизи поселка Сергиевский столкнулись фуры Renault и Scania.

Спасателям потребовалось применить гидравлический инструмент, чтобы вытащить 35-летнего водителя грузовика Renault из смятой в столкновении кабины. Ему оказали первую помощь и в критическом состоянии передали специалистам Центра медицины катастроф. Травмы оказались несовместимы с жизнью и не смотря на комплекс проводимых реанимационных мероприятий он скончался на пути в стационар.

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