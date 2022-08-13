Массовое ДТП с участием детей произошло под Красноармейском

Фото: ГИБДД
Массовое ДТП с участием детей произошло в Красноармейском районе, сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла сегодня, 13 августа примерно в 9:30 на трассе Саратов-Волгоград около Красноармейска. На дороге столкнулись автомобили Renault Sandero, «Лада Калина» и грузовик MAN.
Трое взрослых, 4-летняя девочка и 5-летний мальчик были госпитализированы с травмами, обстоятельства произошедшего выясняются.
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