Массовое ДТП с участием детей произошло под Красноармейском

Фото: ГИБДД

Массовое ДТП с участием детей произошло в Красноармейском районе, сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 13 августа примерно в 9:30 на трассе Саратов-Волгоград около Красноармейска. На дороге столкнулись автомобили Renault Sandero, «Лада Калина» и грузовик MAN.

Трое взрослых, 4-летняя девочка и 5-летний мальчик были госпитализированы с травмами, обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.