Фото: архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На мосту через Глебучев овраг в Саратове перекроют правую полосу, сообщает городская мэрия.
Движение будет ограничено с 23:00 13 августа и до конца 2022 года в связи с реконструкцией моста. Два года назад там произошло обрушение ограждений, кроме того мост осыпается снизу. Полное завершение работ планируется к 30 ноября 2023 года.
В комитете дорожного хозяйства уточнили, что движение через мост в обоих направлениях будет организовано по одной полосе.
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