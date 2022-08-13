Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мосту через Глебучев овраг в Саратове перекроют правую полосу, сообщает городская мэрия.

Движение будет ограничено с 23:00 13 августа и до конца 2022 года в связи с реконструкцией моста. Два года назад там произошло обрушение ограждений, кроме того мост осыпается снизу. Полное завершение работ планируется к 30 ноября 2023 года.

В комитете дорожного хозяйства уточнили, что движение через мост в обоих направлениях будет организовано по одной полосе.

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