Фото: архив КП
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Сегодня, 13 августа в области зарегистрировано 147 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составляет 258 198 человек.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове - 53, Энгельсском районе - 21, Балаковском - 11, Балашовском - 9.
Чаще всего заболевали саратовцы среднего возраста - 30-49 лет — 46 подтвержденных случаев.
У 145 заболевших признаки ОРВИ, у двоих пациентов - пневмония.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.