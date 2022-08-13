Фото: архив КП

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 13 августа в области зарегистрировано 147 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составляет 258 198 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове - 53, Энгельсском районе - 21, Балаковском - 11, Балашовском - 9.

Чаще всего заболевали саратовцы среднего возраста - 30-49 лет — 46 подтвержденных случаев.

У 145 заболевших признаки ОРВИ, у двоих пациентов - пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.