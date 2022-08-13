Фото: архив КП
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Калининске курильщик поджег квартиру и отравился угарным газом, сообщает региональное управление МЧС.
По данным службы сигнал о возгорании поступил сегодня, 13 августа в 9 утра. Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Возгорание было потушено, хозяин квартиры госпитализирован с отравлением угарным газом.
Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.