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Происшествия13 августа 2022 9:02

В Калининске курильщик поджег квартиру и отравился угарным газом

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининске курильщик поджег квартиру и отравился угарным газом, сообщает региональное управление МЧС.

По данным службы сигнал о возгорании поступил сегодня, 13 августа в 9 утра. Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Возгорание было потушено, хозяин квартиры госпитализирован с отравлением угарным газом.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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