Самолет санавиации доставил обожженного ребенка в Саратов

Фото: сотрудники Александрово-Гайской больницы

Вертолет санавиации доставил обожженного ребенка в Саратов, об этом сообщают сотрудники Александрово-Гайской районной больницы.

Сотрудники больницы опубликовали в мессенджере «Телеграм» фотографии, на которых пациента грузят в самолет. Сейчас мальчик проходит лечение в Саратовском ожоговом центре.

Напомним, в ночь на 12 августа 8-летний ребенок получил ожоги 2-й и 3-й степени более 50% тела, когда вместе с 13-летним другом поджег бутылку с зажигательной смесью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.