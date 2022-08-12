Инспектор ГИБДД из Балашова осужден на 3 года колонии за избиение задержанного, об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

25 октября в селе Самойловка экипаж ДПС преследовал автомобиль ВАЗ-2107 с пьяным водителем за рулем. После остановки машины один из инспекторов вытащил из салона 40-летнего пассажира и нанес ему удары по голове, лицу и груди, хотя тот не оказывал никакого сопротивления.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга, переломом нижней челюсти и другими повреждениями. Против инспектора было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к трем годам заключения в колонии общего режима.

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