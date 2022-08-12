Из-за грозы в Саратове рухнуло 14 деревьев

Из-за грозы в Саратове рухнуло не менее 14 деревьев, сообщает региональная дежурно-диспетчерская служба.
На пересечении улиц 4-й Нагорной и Прессовой дерево рухнуло на проезжую часть. На улице Перспективной - на легковой автомобиль. На Станционной упавшим деревом были оборваны электрические провода.
На улице Астраханской упавшее дерево повредило провода муниципального унитарного производственного предприятия "Саратовгорэлектротранс". В данный момент по данным транспортного управления общественный транспорт уже работает в обычном режиме.
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