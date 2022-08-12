Сергей Грачев пообещал жителям Балаково детскую площадку в центральном парке, соответствующую запись он опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По словам Грачева, строительные материалы уже завозятся в парк, вскоре начнутся земляные работы и обустройство основания. Длина детского игрового комплекса составит более 14 метров, ширина - более 11 метров, а высота - более 3 метров. В него войдут горки, переходные мостики, лестницы, сетки, теневые навесы, игровые спирали. Территорию комплекса обустроят рекортановым покрытием.

Рядом с игровым комплексом будут установлены подвесные качели и отдельные детские элементы, к площадке проложат пешеходные подходы с разных сторон.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.