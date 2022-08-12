У жительницы Саратова из автомобиля похитили сапборд за 23 тысячи рублей, сообщает региональное управление МВД.

По рассказу 39-летней женщины, в ночь с 10 на 11 августа из ее машины была похищена надувная доска для сапбординга с насосом и веслом. Общая стоимость комплекта составила 23 тысячи рублей. Кроме того похищены были беспроводные наушники стоимостью в 3400 рублей и 600 рублей наличными.

Сотрудники уголовного розыска привели в отдел 19-летнего подозреваемого. Он сознался в содеянном, похищенное у него изъяли. Против молодого человека заведено уголовное дело, в данный момент он отпущен под подписку о невыезде.

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