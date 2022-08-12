Саратовцев ждут на ярмарках выходного дня

Фото: архив КП Фото: Елена КРИВЯКИНА

В эти выходные Саратовцев ждут традиционные ярмарки выходного дня, напоминает региональный минсельхоз.

На Театральной площади в продаже будут овощи, фрукты и ягоды, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная продукция, яйца и продукты пчеловодства. Ярмарка продлится с 7:00 до 13:00. Продукцию местных производителей так же можно будет приобрести на сельхозрынке в Юбилейном, на пересечении Пензенской и Томской и в Елшанке на Московском шоссе 61.

Минсельхоз приглашает принять участие в ярмарке садоводов и огородников. Места для субботней торговли им предоставят бесплатно.

Кроме того, минсельхоз сообщает, что теперь ярмарки будут работать во всех районах области.

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