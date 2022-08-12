Фото: следственный комитет
Саратовские следователи проверят извлеченное из Волги тело мужчины, сообщает региональное управление следственного комитета.
По предварительным данным сегодня вечером, 12 августа, охранник сооружения вблизи дома № 13 набережной имени Рудченко города Энгельса заметил в воде безжизненное тело мужчины. Прибывшие на место сотрудники службы спасения извлекли труп.
Сотрудником комитета проведен осмотр, повреждений на теле обнаружено не было. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, точная причина смерти будет определена в ходе судебно-медицинского исследования.
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