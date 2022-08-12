фото: ГУ МЧС

На границе с Казахстаном пожар уничтожил три дома.

Напомним, вчера, 11 августа, в Новоузенском районе произошел крупный пожар. Пожар был зафиксирован в 18.15 в селе Пограничное. Горели три нежилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Сегодня, 12 августа, в ГУ МЧС подтвердили, что к ЧП в селе привело возгорание сухой травы, которое из Казахстана и распространилось на площадь 50 га. Общая площадь возгорания домов и построек - 550 квадратных метров. С огненной стихией удалось справится благодаря коллективным усилиям пожарных, добровольцев, фермеров и администрации.

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