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Общество12 августа 2022 13:42

Саратовского депутата лишили водительских прав за отказ от проверки алкотестером

Савва Чуйченко

Беспартийного депутата Саратовской областной думы Ивана Чепрасова лишили водительских прав за отказ от проверки алкотестером, сообщает сайт судебного участка №9 Балакова.

По данным суда в 19:45(дата не указана) «Лексус» депутата был остановлен на территории садоводческого товарищества «Радуга». Депутат находился за рулем автомобиля с явными признаками опьянения, однако отказался выполнять требование уполномоченного лица пройти проверку алкотестером как на месте, так и в медучреждении.

Чепрасов предоставил Балаковскому суду свидетельство о рассмотрении дела в его отсутствии и на заседание не явился. Депутата признали виновным, назначен штраф в 30 тыс. руб. с лишением водительского удостоверения на 1,5 года.

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