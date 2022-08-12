Саратовского депутата лишили водительских прав за отказ от проверки алкотестером

Беспартийного депутата Саратовской областной думы Ивана Чепрасова лишили водительских прав за отказ от проверки алкотестером, сообщает сайт судебного участка №9 Балакова.

По данным суда в 19:45(дата не указана) «Лексус» депутата был остановлен на территории садоводческого товарищества «Радуга». Депутат находился за рулем автомобиля с явными признаками опьянения, однако отказался выполнять требование уполномоченного лица пройти проверку алкотестером как на месте, так и в медучреждении.

Чепрасов предоставил Балаковскому суду свидетельство о рассмотрении дела в его отсутствии и на заседание не явился. Депутата признали виновным, назначен штраф в 30 тыс. руб. с лишением водительского удостоверения на 1,5 года.

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