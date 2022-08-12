Автохам в сквере
Жители Саратова заметили автохама в сквере Рубин и пожаловались на него в социальных сетях.
В паблике «Саратов онлайн» опубликовали видеозапись с автомобилем «ВАЗ-2110», который припарковался прямо на пешеходной зоне в парке.
Машина простояла всю ночь. По свидетельствам очевидцев она мешала отдыхающим.
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