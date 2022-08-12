Владимир Путин отметил заслуги саратовского ветеринара

Виктор Ларцев
Саратовский ветеринар получил президентскую награду. Сегодня, 12 августа, об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
Ведущему ветеринарному врачу Ивантеевской станции по борьбе с болезнями животных Виктору Ларцеву было присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ».
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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