Владимир Путин отметил заслуги саратовского ветеринара

Виктор Ларцев

Саратовский ветеринар получил президентскую награду. Сегодня, 12 августа, об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Ведущему ветеринарному врачу Ивантеевской станции по борьбе с болезнями животных Виктору Ларцеву было присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ».

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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