В Волжском и Кировском районах отключили воду до вчера

Сегодня, 12 августа, в Волжском и Кировском районах Саратова отключили воду до вчера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе идут работы по адресу Московская, 70. На время их проведения буз воды остались абоненты на улице Московская от Горького до Вольской, на четной стороне. Работы продлятся до 18.00.

В Кировском районе идет ремонт труб по адресу Посадского, 228/244. До 20:00 без воды остались абоненты по адресам Посадского от Хвалынскойц до Чапаева.

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