фото: Архив МВД

В Саратове осудят 44-летнего торговца героином. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 44-летний саратовец в мае 2022 года приобрел в интернете оптовую закладку наркотиков. Из тайника мужчина извлек 7,29 грамма героина для последующего распространения так же, путем закладок. Сотрудники полиции задержали мужчину, наркотики изъяты.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

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