фото: freepic

Оскорбления в «Одноклассниках» обошлись жителю Саратовской области в 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в Ершовском районе Саратовской области 39-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за оскорбление женщины в социальных сетях.

В мае 2022 года в «Одноклассниках» гражданин оставил комментарий, унижающий честь и достоинство человека под видео, на котором была 54-летняя женщина. В прокуратуре сообщили, что женщина является неким должностным лицом. Мужчина пояснил, что ему не нравилось, как потерпевшая выполняет свои должностные обязанности и он не выбирал выражения.

Оскорбленная гражданка обратилась в прокуратуру. Суд оштрафовал ершовца с длинным языком на 5 тысяч рублей.

​ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.