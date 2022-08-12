фото: freepic
Оскорбления в «Одноклассниках» обошлись жителю Саратовской области в 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в Ершовском районе Саратовской области 39-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за оскорбление женщины в социальных сетях.
В мае 2022 года в «Одноклассниках» гражданин оставил комментарий, унижающий честь и достоинство человека под видео, на котором была 54-летняя женщина. В прокуратуре сообщили, что женщина является неким должностным лицом. Мужчина пояснил, что ему не нравилось, как потерпевшая выполняет свои должностные обязанности и он не выбирал выражения.
Оскорбленная гражданка обратилась в прокуратуру. Суд оштрафовал ершовца с длинным языком на 5 тысяч рублей.
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