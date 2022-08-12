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Происшествия12 августа 2022 12:19

Получил ожоги 75 процентов тела: взрыв газа покалечил саратовского пенсионера

В Саратове пенсионер пострадал при взрыве газового баллона
Наталия Калинина
Фото: Облспас

Фото: Облспас

Сегодня, 12 августа, в Саратове пенсионер пострадал при взрыве газового баллона. Об этом сообщает Облспас.

Сообщение об инциденте поступило в 15:00. По адресу Посадского, 88 при производстве работ в подвальном помещении взорвался газовый баллон. Прибывшие на место специалисты оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу 70-летнего мужчину.

Пострадавший направлен в центр комбустиологии с 75 процентами ожогами. На месте находится начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Дальнейшая информация уточняется.

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