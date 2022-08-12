фото очевидца

В Энгельсе мужчина подрался с эвакуатором и умер. Об этом стало известно из социальных сетей.

ЧП случилось сегодня утром, 12 августа в Энгельсе Саратовской области. Возле ТЦ «Облака»

По словам очевидцев, рядом с ТЦ «Облака» неадекватный гражданин, предположительно в состоянии опьянения, залез на эвакуатор и стал стучать по кабине грузовика, крича при этом.

— Утро в Энгельсе. У «Облаков» обожратый мужик дрался с эвакуатором, но все быстро закончилось, — рассказали свидетели необычного происшествия.

На видеозаписи в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте видно, что после драки с автомобилем дебошира скрутили полицейские.В комментариях к посту пользователи сообщают, что зачинщик потасовки вскоре скончался.

О причинах как самого «побоища», так и смерти его устроителя пока ничего не известно.

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