Саратовец разбил другу голову и оставил умирать, об этом рассказали в региональном управлении следственного комитета.

По данным следствия, вечером пятого августа 45-летний житель села Сухая Елань выпивал со своим 61-летним другом во дворе его дома. В ходе застолья между ними возник конфликт. 45-летний мужчина ударил хозяина дома в лицо, в ответ получив удар по голове. 61-летний мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетон. Гость оставил жертву лежать на улице, а сам ушел в помещение.

На следующий день мужчина обнаружил труп товарища на том же месте, где оставил его вечером и вытащил тело на улицу. Там его вскоре обнаружил пастух, сообщив о находке в правоохранительные органы.

Согласно результатам экспертизы хозяин дома умер от тупой травмы головы. На 45-летнего сельчанина завели делу по факту причинения смерти по неосторожности.

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