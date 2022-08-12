Выпавшую с пятого этажа девочку из Ртищева отвезли в Москву

Фото: СУ СК по Саратовской области

Выпавшую с пятого этажа трехлетнюю девочку из Ртищева отвезли в Москву, об этом в своем Телеграм-канале рассказал Олег Костин.

Напомним, трагедия случилась 7 августа в доме на улице Красной. В то утро трехлетняя девочка находилась в квартире на пятом этаже вместе с матерью. Оставшись одна в комнате, девочка вышла на балкон, оперлась на тумбу и упала с него. Малышку экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной стенки, живота, позвоночного столба с нижним парапарезом, множественные ссадины. Сейчас ее доставили в одну из ведущих федеральных клиник, где проводят высокотехнологичное оперативное вмешательство. В Москву ее отправили на самолете санавиации. Состояние пострадавшей стабильное, но все еще тяжелое.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.