Комиссия в Петровске
В Петровске выбрали кандидатов на замещение главы района. Предыдущий глава муниципалитета Виталий Макаров оставил должность после критики Вячеслава Володина.
Сейчас организацию конкурса осуществляет первый заместитель по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Гречихо.
Отбором кандидатур занят заместитель председателя правительства - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, депутат областной думы Вадим Рогожин, а также члены районного собрания и совета МО город Петровск.
На должность главы претендуют два человека: Александр Гречихо и заместитель главы администрации Александр Теплов.
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