Комиссия в Петровске

В Петровске выбрали кандидатов на замещение главы района. Предыдущий глава муниципалитета Виталий Макаров оставил должность после критики Вячеслава Володина.

Сейчас организацию конкурса осуществляет первый заместитель по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Гречихо.

Отбором кандидатур занят заместитель председателя правительства - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, депутат областной думы Вадим Рогожин, а также члены районного собрания и совета МО город Петровск.

На должность главы претендуют два человека: Александр Гречихо и заместитель главы администрации Александр Теплов.

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