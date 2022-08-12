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Избирательная комиссия Саратовской области утвердила очередность партий в бюллетенях. Об этом стало известно сегодня, 12 августа, в ходе очередного, 231 заседания ИКСО.

В ходе встречи зампред избиркома Татьяна Комольцева подвела итоги выдвижения кандидатов на пост губернатора. Всего утверждено пять кандидатов — Роман Бусаргин, Ольга Алимова, Дмитрий Пьяных, Александр Ванцов и Артем Чеботарев. Игорю Калганову было отказано, он собрал 2 подписи из 200 необходимых.

Что касается областных списков депутатов, то из 198 возможных кандидатов были зарегистрированы 177 кандидатов в депутаты облдумы. Список «Яблока» не прошел регистрацию из-за отсутствия необходимых документов.

Политические партии на парламентских выборах будут находиться в следующей очередности:

1. «Коммунисты России»

2. ЛДПР

3. КПРФ

4. «Новые люди»

5. «Единая Россия»

6. «Справедливая Россия-Патриоты-За правду»

7. «Родина».

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