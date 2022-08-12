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Общество12 августа 2022 8:53

В Энгельсском районе избили председателя правления СНТ «Мелиоратор»

Нападение произошло 12 июня
Евгений Бадиков
фото: Гострудинспекция

фото: Гострудинспекция

В Энгельсском районе избили председателя правления СНТ «Мелиоратор». Информация об этом появилась на сайте Гострудинспекции.

Инцидент произошел 12 июня. Расследование случившегося вела региональная Гострудинспекция.

— Комиссией было установлено, что косвенными причинами случившегося является несоблюдение трудового законодательства работодателем в части разработки и утверждения положения о системе управления охраной труда, – отметили в ведомстве.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. Также комиссия указала на необходимость проведения мероприятий по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, провести с работниками внеплановый инструктаж на рабочем месте, выявить профессиональные риски.