фото: архив КП

В Саратове девушка напала на сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 3 июня на территории Ленинского района сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, однако тот проигнорировал их требование. Инспекторы бросились в погоню, нарушителя удалось задержать.

Помимо водителя, в салоне находилась его 28-летняя родственница. Девушка неожиданно бросилась на инспектора и ударила его по голове.

Возбуждено уголовное дело, нападавшей грозит до трех лет тюрьмы.

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