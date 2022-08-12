фото: архив КП
В Саратове девушка напала на сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 3 июня на территории Ленинского района сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, однако тот проигнорировал их требование. Инспекторы бросились в погоню, нарушителя удалось задержать.
Помимо водителя, в салоне находилась его 28-летняя родственница. Девушка неожиданно бросилась на инспектора и ударила его по голове.
Возбуждено уголовное дело, нападавшей грозит до трех лет тюрьмы.
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